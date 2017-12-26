Учреждения Нижнего Тагила прошли проверку на пожарную безопасность (ФОТО)

Объекты с круглосуточным пребыванием людей и учреждения Нижнего Тагила, где будут проходить новогодние ёлки, прошли проверку пожарной безопасности.
На территории Нижнего Тагила прошел ряд профилактических мероприятий «Новый год», направленнах на обеспечение пожарной безопасности во время новогодних праздников.
Инструктажи по пожарной безопасности, тренировки по эвакуации и другие мероприятия прошли на объектах с круглосуточным пребыванием людей и в учреждениях города, где будут проходить новогодние ёлки.
Как сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО, во время мероприятий были выявлены нарушения, по факту обнаружения которых руководителям учреждений и владельцам объектов были вынесены предостережения. В результате к началу новогодних праздников все нарушения были устранены.
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО