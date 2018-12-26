10 лет за 25 млн рублей: группа свердловчан задержана по подозрению в краже иномарок
В Сысерти сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали группу людей, подозреваемых в краже четырех иномарок общей стоимостью около 25 млн рублей. За данное преступление предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В Сысерти задержаны четверо мужчины, один из которых известен по прозвищу Пузырь, и одна женщина. По предварительным данным, группа осуществляла хищение автотранспорта. Создавая фиктивные юридические лица, мошенники оформляли договоры долгосрочной финансовой аренды с лизинговыми компаниями. Злоумышленники приобретали автомобили после внесения аванса и без платежного взноса. Далее юридическое лицо не выполняло своих обязательств.
По данной схеме группе удалось завладеть грузовым тягачом Man, экскаватором Hitachi, а также автомобилями марки Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz.Сумма ущерба лизинговых компаний составила около 25 млн рублей.
Опера ОБЭП при содействии сотрудников полиции Сысерти и с поддержкой бойцов СОБР Росгвардии провели обыски в квартирах и офисах подозреваемых. Были изъяты документы и компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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