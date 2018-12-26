10 лет за 25 млн рублей: группа свердловчан задержана по подозрению в краже иномарок

В Сысерти задержаны четверо мужчины, один из которых известен по прозвищу Пузырь, и одна женщина. По предварительным данным, группа осуществляла хищение автотранспорта. Создавая фиктивные юридические лица, мошенники оформляли договоры долгосрочной финансовой аренды с лизинговыми компаниями. Злоумышленники приобретали автомобили после внесения аванса и без платежного взноса. Далее юридическое лицо не выполняло своих обязательств.

По данной схеме группе удалось завладеть грузовым тягачом Man, экскаватором Hitachi, а также автомобилями марки Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz.Сумма ущерба лизинговых компаний составила около 25 млн рублей.