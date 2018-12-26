Екатеринбуржец фиктивно прописал в своей квартире 37 мигрантов
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
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На скамье подсудимых мирового суда Железнодорожного района Екатеринбурга оказался мужчина, признанный виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Следствию удалось доказать, что екатеринбуржец якобы прописал у себя 37 граждан ближнего зарубежья.
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Согласно материалам дела, в июне и августе 2018 года Иван Ларионов через МФЦ осуществил фиктивную постановку на учёт 37 трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
При этом Ларионов понимал и осознавал, что проживать по указанному адресу и осуществлять трудовую деятельность приезжие гости не будут. Взамен фиктивной прописки екатеринбуржец получил от каждого мигранта по 100 рублей.
25 декабря 2018 года суд признал мужчину виновным в нарушении ст. 322.3 УК РФ. С учётом наличия рецидива в действиях Ларионова, он получил 1 год и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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