Екатеринбуржец фиктивно прописал в своей квартире 37 мигрантов

Согласно материалам дела, в июне и августе 2018 года Иван Ларионов через МФЦ осуществил фиктивную постановку на учёт 37 трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

При этом Ларионов понимал и осознавал, что проживать по указанному адресу и осуществлять трудовую деятельность приезжие гости не будут. Взамен фиктивной прописки екатеринбуржец получил от каждого мигранта по 100 рублей.