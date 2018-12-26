Глава свердловского филиала «Рифей» о мусорной реформе: «Нас ждет светлое будущее»

Основные задачи в процессе реализации «мусорной реформы» в Екатеринбурге обозначил директор регионального оператора по работе с бытовым мусором «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. По его словам, для начала нужно разобраться с технологией сбора денег с населения.

Для начала необходимо понимать, как будет осуществляться услуга по вывозу мусора с точки зрения её реализации — по сбору денежных средств с населения. Только после этого можно обсуждать перспективы, заявил руководитель.

Также Вихарев добавил, что перспективы будут обозначены после «обкатки» новой схемы.

Пока мы не можем точно сказать населению, что нас ждёт в перспективе. Я уверен, что нас ждёт светлое будущее, при осуществлении качественной услуги по сбору мусора, высказался глава «Спецавтобазы».