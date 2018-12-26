Глава свердловского филиала «Рифей» о мусорной реформе: «Нас ждет светлое будущее»
Глава свердловского филиала компании «Рифей» рассказал о планах реализации «мусорной реформы» в Свердловской области.
Основные задачи в процессе реализации «мусорной реформы» в Екатеринбурге обозначил директор регионального оператора по работе с бытовым мусором «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. По его словам, для начала нужно разобраться с технологией сбора денег с населения.
Для начала необходимо понимать, как будет осуществляться услуга по вывозу мусора с точки зрения её реализации — по сбору денежных средств с населения. Только после этого можно обсуждать перспективы, заявил руководитель.
Также Вихарев добавил, что перспективы будут обозначены после «обкатки» новой схемы.
Пока мы не можем точно сказать населению, что нас ждёт в перспективе. Я уверен, что нас ждёт светлое будущее, при осуществлении качественной услуги по сбору мусора, высказался глава «Спецавтобазы».
Глава свердловского филиала компании «Рифей» Федор Потапов также подтвердил, что прежде, чем строить новую инфраструктуру, необходимо ввести новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает ИА REGNUM.
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