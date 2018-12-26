Кусок кровли упал на ребенка: УК «ДЕЗ» в Каменске-Уральском оштрафована на 50 тысяч
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pxhere.com
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Руководитель ООО «УК «ДЕЗ» в Каменске-Уральском оштрафован на 50 тысяч рублей за упавший на ребенка кусок металлического листа кровли дома.
В мае 2018 года на мальчика, шедшего по улице, с крыши дома упал лист железа. Управление многоквартирным домом осуществляет ООО «УК «ДЕЗ». В ходе надзорных мероприятий было установлено, что гендиректор УК вовремя не выявил повреждения кровли. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и суд вынес наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Родители ребенка также обратились в суд для взыскания с УК морального ущерба за травмы, полученные ребенком. Материалы дела находятся в суде на рассмотрении.
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