Кусок кровли упал на ребенка: УК «ДЕЗ» в Каменске-Уральском оштрафована на 50 тысяч

В мае 2018 года на мальчика, шедшего по улице, с крыши дома упал лист железа. Управление многоквартирным домом осуществляет ООО «УК «ДЕЗ». В ходе надзорных мероприятий было установлено, что гендиректор УК вовремя не выявил повреждения кровли. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и суд вынес наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 тысяч рублей.