Пьяная жительница посёлка под Ирбитом подожгла строения соседа
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пьяная ссора стоила жителю посёлка Зайково под Ирбитом 240 тыс. рублей – именно столько стоили принадлежащие ему строения, которые подожгла соседка. При этом женщина ранее была уже судима за подобное преступление.
8 октября 2018 года между мужчиной и женщиной из посёлка Зайково произошла пьяная ссора. После конфликта женщина, по версии следствия, подожгла надворные постройки, принадлежавшие соседу. В результате уничтожены 4 сарая, 3 навеса, баня и погреб. Общая сумма ущерба составила 240 тыс. рублей.
Женщине предъявлены обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей