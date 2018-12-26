Пьяная жительница посёлка под Ирбитом подожгла строения соседа

8 октября 2018 года между мужчиной и женщиной из посёлка Зайково произошла пьяная ссора. После конфликта женщина, по версии следствия, подожгла надворные постройки, принадлежавшие соседу. В результате уничтожены 4 сарая, 3 навеса, баня и погреб. Общая сумма ущерба составила 240 тыс. рублей.