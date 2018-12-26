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Тагильчанин лишился шиномонтажной мастерской из-за долгов по налогам в 290 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин лишился шиномонтажной мастерской из-за долгов по налогам в 290 тыс. руб.

Сегодня, 13:10ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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