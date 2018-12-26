Тагильчанин лишился шиномонтажной мастерской из-за долгов по налогам в 290 тыс. руб.

Житель Нижнего Тагила не платил налоги и накопил долг в размере более 290 тысяч рублей. Мужчина был вызван в ФССП для дачи объяснений, но на прием не пришел. Тогда судебные приставы наложили арест на помещение, принадлежащее должнику, площадью 900 квадратных метров, в котором была обустроена шиномонтажная мастерская.