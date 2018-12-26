Тагильчанин лишился шиномонтажной мастерской из-за долгов по налогам в 290 тыс. руб.
Судебные приставы арестовали шиномонтажную мастерскую у жителя Нижнего Тагила из-за не выплаченных налогов на сумму более 290 тысяч рублей.
Житель Нижнего Тагила не платил налоги и накопил долг в размере более 290 тысяч рублей. Мужчина был вызван в ФССП для дачи объяснений, но на прием не пришел. Тогда судебные приставы наложили арест на помещение, принадлежащее должнику, площадью 900 квадратных метров, в котором была обустроена шиномонтажная мастерская.
После составления акта описи и ареста имущества житель Нижнего Тагила вновь был вызван на прием. Сотрудники ФССП вручили должнику требование оплатить просроченные платежи и квитанции на оплату.
В случае если мужчина не выплатит долг, мастерская будет выставлена на торги.
Сотрудники службы уже направили специалистам документы для оценки стоимости помещения, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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