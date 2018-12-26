Заключенные колонии в Нижнем Тагиле не получили на Новый год открытки с наркотиками

В нижнетагильской колонии ЛИУ-51 при досмотре новогодних открыток, которые предназначались заключенному, отбывающему наказание за кражу, был обнаружен порошок белого цвета. Вещество было спрятано внутри открыток-книжичек в склеенных между собой краях листов.