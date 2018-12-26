Заключенные колонии в Нижнем Тагиле не получили на Новый год открытки с наркотиками
Сегодня, 15:04ОбществоФото: maxpixel.net
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Сотрудники ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле в новогодней открытке для заключенного нашли наркотическое вещество массой 0,77 грамма.
Сюжеты: Нижний Тагил
В нижнетагильской колонии ЛИУ-51 при досмотре новогодних открыток, которые предназначались заключенному, отбывающему наказание за кражу, был обнаружен порошок белого цвета. Вещество было спрятано внутри открыток-книжичек в склеенных между собой краях листов.
В результате экспертизы выяснилось, что в новогодней открытке содержалось 0,77 грамма N-метилэфедрона, сообщает РИА «Новый день».
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