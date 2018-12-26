Житель Екатеринбурга осужден на шесть лет за мошенничество на 47 млн рублей
Сегодня, 20:03ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге местный житель приговорен к шести годам тюрьмы за мошенничество. Осужденный похитил 47 млн рублей у кредитных организаций.
Сюжеты: Екатеринбург
Своими действиями мужчина, который действовал с сообщником, причинил ущерб 17 банкам, расположенным в Екатеринбурге. Злоумышленник находил малоимущих граждан и убеждал их оформлять кредиты, а деньги отдавать ему. Кредиты оформлялись с использованием поддельных справок о размере зарплаты и месте работы заемщика.
Когда сотрудники банков начали требовать, чтобы заемщики выплатили кредиты, то потерпевшие обратились в полицию. Одного из подозреваемых удалось задержать сразу, второй сдался добровольно. Его будут судить в 2019 году.
Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, екатеринбуржцы возместили пострадавшей стороне 25 миллионов рублей.
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