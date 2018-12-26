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Житель Екатеринбурга осужден на шесть лет за мошенничество на 47 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга осужден на шесть лет за мошенничество на 47 млн рублей

Сегодня, 20:03ОбществоФото: pxhere.com
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