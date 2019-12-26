27 декабря в Нижнем Тагиле состоится открытие главной елки на Театральной площади
Сегодня, 13:59ОбществоФото: pixabay.com
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Завтра, 27 декабря, в Нижнем Тагиле состоится торжественное открытие главной елки на Театральной площади, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие запланировано на 18:00. Планируется показ лазерного шоу с музыкой и дымовым эффектом.
В этот же день в 11:00 состоится традиционная Елка главы города. Приглашение было получено 450 тагильчанами, достигшими особых успехов в учебе, спорте и общественной деятельности.
Главной темой оформления ледового городка стал космос и герои сказки «Незнайка на Луне».
Строительством занималась компания «Парад». Она выиграла электронный конкурс. Стоимость контракта составила 11,57 миллионов рублей.
Согласно условиям контракта, ледяные скульптуры и горки должны быть размещены не только на Театральной площади, но и в Театральном сквере, а также на площади напротив КДК «Современник».
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