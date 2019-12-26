27 декабря в Нижнем Тагиле состоится открытие главной елки на Театральной площади

Мероприятие запланировано на 18:00. Планируется показ лазерного шоу с музыкой и дымовым эффектом.

В этот же день в 11:00 состоится традиционная Елка главы города. Приглашение было получено 450 тагильчанами, достигшими особых успехов в учебе, спорте и общественной деятельности.

Главной темой оформления ледового городка стал космос и герои сказки «Незнайка на Луне».

Строительством занималась компания «Парад». Она выиграла электронный конкурс. Стоимость контракта составила 11,57 миллионов рублей.