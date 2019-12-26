Екатеринбурженка дала своим детям фамилию подозреваемого в убийстве их отца

Девушка поменяла фамилию детей практически сразу после задержания подозреваемого в убийстве их отца. Убийство произошло в июле текущего года. Мужчину зарезали на пороге квартиры. По подозрению в убийстве был задержан нынешний супруг екатеринбурженки, лейтенант войсковой части № 34081.

Родственники убитого предполагают, что именно из-за детей между лейтенантом и бывшим мужем девушки мог случиться конфликт, который привел к убийству. Женщина просила экс-супруга отказаться от детей. Мать детей пояснила, что на тот момент хотела получить статус матери-одиночки, однако не предполагала, что для этого нужны и иные условия, помимо официального отказа от детей.