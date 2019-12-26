Екатеринбурженка отсудила 80 тысяч рублей за падение из салона автобуса на дорогу

В тот день водитель автобуса, высадив пассажиров на остановке «Токарей», не закрыл двери и поехал дальше. В этот момент одна из пассажирок выпала из салона на проезжую часть. В результате женщина получила перелом правой плечевой кости и долгое время находилась на лечении. Двигательные функции руки до сих пор не восстановились.

Женщина обратилась с судебным иском к работодателю водителя — компании «Восток». В результате суд вынес решение взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей и иные расходы.