Екатеринбурженка отсудила 80 тысяч рублей за падение из салона автобуса на дорогу
Жительница Екатеринбурга отсудила у транспортной компании «Восток» 80 тысяч рублей морального вреда за то, что в феврале 2019 года выпала на ходу из автобуса и получила травму, сообщает Е1.
В тот день водитель автобуса, высадив пассажиров на остановке «Токарей», не закрыл двери и поехал дальше. В этот момент одна из пассажирок выпала из салона на проезжую часть. В результате женщина получила перелом правой плечевой кости и долгое время находилась на лечении. Двигательные функции руки до сих пор не восстановились.
Женщина обратилась с судебным иском к работодателю водителя — компании «Восток». В результате суд вынес решение взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей и иные расходы.
Кроме того, в июле суд признал водителя автобуса виновным в нарушении ПДД и приговорил к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. После апелляции в дополнение назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на один год.