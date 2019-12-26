Глава Росприроднадзора Радионова: некоторые омские компании плюют на экологию

По словам руководителя ведомства, указанным выше организациям нет никакого дела до экологии и качества жизни граждан. Именно из-за подобных предприятий реализация федерального проекта идет очень медленно.

Так, только одно из трех предприятий, о которых упомянула глава Росприроднадзора, дало слово поставить подпись на соглашении с Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования России и правительством Омской области. Этой компанией стало ПАО «Омский каучук», информирует gorod55.ru.

Нужно добавить, что в списке Радионовой отсутствует фирма АО «ТГК-11». Раньше теплоэнергетики заявляли о своем отказе подписывать соглашение по «Чистому воздуху». Якобы в документе не прописаны подробные разъяснения о процедуре доведения средств на реализацию программы. Собственных денег у «ТГК-11» как бы нет. Договор не подписан и по сей день.

Еще из списка главы Росприроднадзора исчезла компания ООО «Омсктехуглерод». Ее руководство сообщило, что все нужные бумаги подписаны и уже отправлены в Москву.

На минувшем заседании Кабинета министров Российской Федерации президент страны Владимир Путин рассказал о недостаточном внимании со стороны чиновников к проблеме загрязнения окружающей среды. Российский лидер потребовал взять в качестве ориентира конечный результат, а не останавливаться лишь на одном принятии закона.

Комплексную программу по снижению уровня загрязнения атмосферы «Чистый воздух» запустили в 2018 году. По распоряжению Путина в 12 мегаполисах РФ, где выявлены серьезные проблемы с экологией, к 2024 году нужно снизить уровень загрязнения на 20%.