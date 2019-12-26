Глава «Уралвагонзавода» подвел итоги 2019 года

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В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» состоялось торжественное собрание, на котором генеральный директор корпорации Александр Потапов подвел итоги уходящего года, сообщается на сайте УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Он отметил, что предприятие стабильно выполняет распоряжение президента РФ по диверсификации производства. Доля гражданской продукции УВЗ составляет 50%. Кроме того, предприятие стабильно выполняет свои социальные обязательства и реализовывает программы для работников и их семей.
По традиции на праздничном собрании корпоративными знаком «За отличие в труде» и орденами «За доблестный труд» и «За благие дела» наградили 14 работников «Уралвагонзавода». Еще 139 заводчан получили благодарственные письма.
Отдельно отметили победу Вадима Черепанова на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
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