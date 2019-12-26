Глава «Уралвагонзавода» подвел итоги 2019 года

Он отметил, что предприятие стабильно выполняет распоряжение президента РФ по диверсификации производства. Доля гражданской продукции УВЗ составляет 50%. Кроме того, предприятие стабильно выполняет свои социальные обязательства и реализовывает программы для работников и их семей.