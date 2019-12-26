Художница из Нижнего Тагила обвинила в плагиате одного из лучших фотографов мира

Объектом спора стала маска в виде дома, с открывающимися дверями на лице. Как пишет Горшенина, такую маску она сделала год назад, задолго до выхода трейлера, о чём свидетельствует публикации в её Instagram.

У меня нагло украли работу, при этом заблокировав меня в инстаграме, а когда я случайно это заметила, выставили всё так, будто это я виновата, что вообще выглядит абсурдно,рассказала TagilCity.ru Алиса Горшенина.

Алиса Горшенина пишет, что после того, как увидела трейлер фильма, сразу решила написать Юльдус, но оказалась заблокированной. Тогда она написала с аккаунта мужа, после чего Юлдус Бахтиозина опубликовала у себя сторис, но не опровергла обвинения, а предъявила свои.

Интернет журналу «The Blueprint» Юлдус пояснила, что не отрицает, что «домик» похож, но заявила, что это не плагиат.

Наш домик делал один из моих помощников по моему авторскому эскизу год назад — когда мы начали работу над фильмом. Наши домики действительно похожи, но они сделаны по-разному, разными людьми и для разных целей, заявила Юлдус.

По её словам, Горшенину она заблокировала ещё давно из-за того, что девушка сама занималась плагиатом работ Юлдус, а также опубликовала скриншоты похожих, на её взгляд, работ художниц, которые Юлдус сделала раньше.

У меня есть все доказательства того, что я права. У Юлдус же их нет, а все её попытки найти сходства в наших старых работах — это просто смешно. Многие люди используют схожие материалы, это не преступление, а вот скопировать полностью работу — это уже плагиат,говорит Горшенина.

Подписчики Алисы Горшениной поддерживают художницу под её постом, а также утверждают, что Юлдус Бахтиозина уже была замечена в использовании идей менее известных художников и фотографов.

Что дальше делать я пока не знаю, но я уверена, что нельзя допустить выход фильма Юлдус, пока там присутствует копия моей работы,заявила Горшенина.

По словам художницы, она намерена не допустить выход фильма с использованием в нём плагиата. После праздников Алиса Горшенина снова попытается связаться с Юлдус.

Из нашего диалога уже будет ясно, прибегать ли мне к радикальным мерам или же если она признает вину и пойдёт на уступки,уточнила Горшенина.

Художница Алиса Горшенина окончила худграф Нижнетагильского пединститута, громко заявив о себе в 2015 году. Тогда она нарисовала на ограде факультета «Семь святых дев Худграфа». У произведения было много ненавистников, и институт вынудил Алису лично его закрасить. Сейчас художница живёт и работает в Нижнем Тагиле, попутно участвуя в выставках по всему миру.