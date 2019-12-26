На Ямале мэр в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил жителей и дарил им подарки
Сегодня, 21:26ОбществоФото: скриншот видео со страницы Андрея Гаранина в Инстаграм
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На Ямале мэр Губинского Андрей Гаранин в костюме Деда Мороза бесплатно развозил на такси жителей города и дарил им подарки. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.
Очень приятно дарить новогоднее настроение жителям нашего города, написал он в посте.
На кадрах Гаранин в костюме Деда Мороза приезжает на вызовы такси к клиентам, подвозит их, а в конце поездки дарит подарок.
Как сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, некоторые пассажиры узнавали главу муниципалитета, в том числе и потому, что он спрашивал их о развитии Губинского и просил дать оценку.
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