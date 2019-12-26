На Ямале мэр в костюме Деда Мороза бесплатно подвозил жителей и дарил им подарки

На кадрах Гаранин в костюме Деда Мороза приезжает на вызовы такси к клиентам, подвозит их, а в конце поездки дарит подарок.

Как сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, некоторые пассажиры узнавали главу муниципалитета, в том числе и потому, что он спрашивал их о развитии Губинского и просил дать оценку.