Новак и Ливинский запустили новые энергообъекты «Россетей» в девяти регионах России

Площадкой для организации видеоконференции стал ситуационно-аналитический центр энергохолдинга. Свидетелями и участниками запуска стало руководство субъектов Федерации, городов и муниципальных образований. Старт новым объектам дали во множестве российских регионов, в том числе в Красноярском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, отметило издание newizv.ru.

Министр энергетики подчеркнул значимость события и напомнил, как важно, чтобы эффективность проводимой «Россетями» концепции «Цифровая трансформация 2030» нашла отражение не только на бумаге, но и на деле. Еще он напомнил о том, что при строительстве объектов энергетики старались максимально задействовать именно российское оборудование.

Суммарная мощность запущенных объектов достигла 240 МВА, что выльется в сильный толчок для развития субъектов.

По словам гендиректора холдинга, 2,2 млн граждан смогут ощутить качественное улучшение электроснабжения, а новые центры обслуживания потребителей ежегодно будут обслуживать свыше 50 тысяч человек.

Эффективность новых подстанций дополнительно обеспечат их автоматические системы, которые позволят объектам работать почти автономно.