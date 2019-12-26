Новак и Ливинский запустили новые энергообъекты «Россетей» в девяти регионах России
Благодаря телемосту во время одновременного старта нескольких объектов электросетей за этим событием смогли понаблюдать глава корпорации «Россети» Павел Ливинский и министр энергетики Александр Новак.
Площадкой для организации видеоконференции стал ситуационно-аналитический центр энергохолдинга. Свидетелями и участниками запуска стало руководство субъектов Федерации, городов и муниципальных образований. Старт новым объектам дали во множестве российских регионов, в том числе в Красноярском и Алтайском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, отметило издание newizv.ru.
Министр энергетики подчеркнул значимость события и напомнил, как важно, чтобы эффективность проводимой «Россетями» концепции «Цифровая трансформация 2030» нашла отражение не только на бумаге, но и на деле. Еще он напомнил о том, что при строительстве объектов энергетики старались максимально задействовать именно российское оборудование.
Суммарная мощность запущенных объектов достигла 240 МВА, что выльется в сильный толчок для развития субъектов.
По словам гендиректора холдинга, 2,2 млн граждан смогут ощутить качественное улучшение электроснабжения, а новые центры обслуживания потребителей ежегодно будут обслуживать свыше 50 тысяч человек.
Эффективность новых подстанций дополнительно обеспечат их автоматические системы, которые позволят объектам работать почти автономно.
«Россети» также уделяют особое внимание работе с потребителями. Для улучшения этого направления деятельности создали специальные контактные центры, которые позволяют клиентам получить консультацию на любые связанные с электроснабжением вопросы и оставить свои заявки. Такой центр в Астрахани открыли генеральный директор «Россетей Юг» Борис Эбзеев и глава Астраханской области Игорь Бабушкин.