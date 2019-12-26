Самокат и квадрокоптер получили двое юных тагильчан в рамках акции «Елка желаний»
Юная спортсменка и воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних получили подарки из рук мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба мэрии.
Девочка занимается плаванием в Центре адаптивного спорта имени Михалины Лысовой для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Также она увлекается моделированием и мечтает стать программистом. Ее желанием на Новый год были квадрокоптер с камерой или поездка в Санкт-Петербург.
Глава города подарил спортсменке квадрокоптер, а следующим летом пообещал выполнить второе желание — поездку в Северную столицу.
Кроме того, в рамках акции Владислав Пинаев вручил новогодний подарок в виде самоката 6-летнему воспитаннику социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Антоновский».
Мэр пригласил тагильчан присоединиться к новогодней акции.
Канун Нового года — особенное время, когда дети ждут волшебной сказки. Давайте вместе поддержим их веру в чудеса,отметил Владислав Пинаев.