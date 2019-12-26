Самокат и квадрокоптер получили двое юных тагильчан в рамках акции «Елка желаний»

Девочка занимается плаванием в Центре адаптивного спорта имени Михалины Лысовой для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Также она увлекается моделированием и мечтает стать программистом. Ее желанием на Новый год были квадрокоптер с камерой или поездка в Санкт-Петербург.