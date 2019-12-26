Шесть улиц в Нижнем Тагиле на день останутся без холодной воды
Сегодня, 16:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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29 декабря с 9.00 до 21.00 на шести улицах Тагилстроевского района в связи с ремонтными работами отключат холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Адреса отключения холодного водоснабжения:
- улица Металлургов, 5а, 6а, 10, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42/15, 44, 45, 45а, 46,46а, 46б, 48б, 50а, 50б, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 60, 64, 66, 68а,70, 72;
- улица Гвардейская, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59,61, 61а, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 74;
- улица Попова, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 15а, 16/46, 18,19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 ,32, 33, 34, 35/1, 36, 37, 38, 39, 41;
- улица Солнечная, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 36, 38, 40/65;
- улица Зои Космодемьянской, 15, 17,19, 21, 23;
- улица Балакинская, 1, 1а, 1в, 2, 2а, 2а лит.А, 2а лит.Б, 2а лит.Б1, 2а лит.В, 2б, 3, 11, 13, 14, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 40а.
Кроме того, без воды останутся несколько дошкольных и образовательных учреждений — детские сады №99, №38, №186, №18, №177, школа №5, а также больничный городок.
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