Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек

На 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» в Москве Галина Волчек, сообщается на сайте театра.
О дате и времени прощания будет сообщено позднее.
Во вторник, 14 декабря, директор «Современника» Игорь Попов сообщил «РИА Новости», что артистка госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Позднее «ТАСС» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Волчек была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
В сообщении театра информация о госпитализации была подтверждена, а также говорилось, что состояние Волчек стабильное.
19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет. Она родилась в 1933 году в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.
В 1972 году она стала художественным руководителем «Современника», а в 1989 году она получила звание народной артистки СССР. За время работы в театре она поставила более 30 спектаклей по классическим произведениям. Также она снялась более чем в 20 фильмах.