Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек

О дате и времени прощания будет сообщено позднее.

Во вторник, 14 декабря, директор «Современника» Игорь Попов сообщил «РИА Новости», что артистка госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Позднее «ТАСС» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Волчек была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сообщении театра информация о госпитализации была подтверждена, а также говорилось, что состояние Волчек стабильное.

19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет. Она родилась в 1933 году в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.