У ФАС появились претензии к авиакомпании Utair

Федеральная антимонопольная служба предъявила претензии к авиакомпании Utair по поводу динамического ценообразования. Ведомство потребовало, чтобы перевозчик пересмотрел тарифную политику на рейсах в Курган.
Стоимость билетов в эконом-класс на рейс Курган-Москва может варьироваться от 1,5 тысяч до 19 тысяч рублей. Цена зависит от времени покупки. На сегодняшний день все крупные авиакомпании используют динамическое ценообразование. Однако претензия ФАС к Utair заключается в том, что только у этой компании есть рейсы в Курган, поэтому у пассажиров нет выбора. Служба потребовала, чтобы перевозчик изменил тарифную политику. Об этом пишет телеграмм-канал Мейстер.
Несколько дней назад к «Аэрофлоту» были аналогичные претензии, но авиакомпания объяснила, что 70-80% билетов он продает ниже себестоимости, чтобы сделать перевозки более доступными. Люди, которые покупают билет в последний момент, платят дороже, чтобы рейс стал хоть как-то рентабельным. ФАС осталась удовлетворена этими аргументами.
Видимо, Utair может дать такое же объяснение, поскольку за 1,5 тысячи рублей пассажир получает билет, позволяющий преодолеть 1,2 тысяч километров. Компания продает билеты явно ниже себестоимости.
Зачем ФАС предъявляет одинаковые претензии? Или «Аэрофлоту» прощается, а Utair – нет?