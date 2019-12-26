У ФАС появились претензии к авиакомпании Utair

Стоимость билетов в эконом-класс на рейс Курган-Москва может варьироваться от 1,5 тысяч до 19 тысяч рублей. Цена зависит от времени покупки. На сегодняшний день все крупные авиакомпании используют динамическое ценообразование. Однако претензия ФАС к Utair заключается в том, что только у этой компании есть рейсы в Курган, поэтому у пассажиров нет выбора. Служба потребовала, чтобы перевозчик изменил тарифную политику. Об этом пишет телеграмм-канал Мейстер.