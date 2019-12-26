В Екатеринбурге за 730 миллионов рублей продают гостиницу на берегу Исети

Продажу осуществляет ПАО «Банк «ФК Открытие», здание находится на его балансе после залога по кредитному договору.

Актив является непрофильным для банка, поэтому мы занимаемся его реализацией,отметили в финансовой организации.

Гостиница общей площадью более 11 тысяч квадратных метров была открыта в 2010 году. Ей управляет крупнейший международный оператор Accor Group.