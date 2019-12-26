В Екатеринбурге за 730 миллионов рублей продают гостиницу на берегу Исети
Сегодня, 17:07ОбществоФото: «Авито»
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В Екатеринбурге за 730 миллионов рублей на продажу выставлена девятиэтажная гостиница Novotel на Энгельса, 7, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Продажу осуществляет ПАО «Банк «ФК Открытие», здание находится на его балансе после залога по кредитному договору.
Актив является непрофильным для банка, поэтому мы занимаемся его реализацией,отметили в финансовой организации.
Гостиница общей площадью более 11 тысяч квадратных метров была открыта в 2010 году. Ей управляет крупнейший международный оператор Accor Group.
Здание включает в себя 68 номеров, ресторан, бар, пять конференц-залов вместимостью до 175 человек, фитнес-зал, хаммам, комнату для релаксации и массажа, прачечную, а также паркинг на 28 машино-мест.
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