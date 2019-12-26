В Нижнем Тагиле полиция в ходе уличного рейда раскрыла четыре преступления

В ходе рейда дополнительно были привлечены около 300 полицейских, следивших за порядком на улицах города и в общественных местах. Также правоохранители проверяли граждан, состоящих на профилактическом учете, и владельцев оружия.

За время проведения мероприятия «Улица» выявлено 234 административных правонарушений — нахождение в нетрезвом виде в общественных местах, мелкое хулиганство, нарушение ПДД пешеходами, а также в отношении семи родителей составлены протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, раскрыто четыре преступления. Один из жителей Горноуральского городского округа привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение 300 грамм пороха. В отношении жительницы Красного Камня, которая осуществляла фиктивную регистрацию граждан в своей квартире, также возбуждено уголовное дело. Еще двое задержанных граждан находились в розыске по подозрению в совершении краж.

Сотрудники ГИБДД выявили 62 нарушения ПДД, в том числе управление транспортным средством в нетрезвом виде и без водительских прав, проезд на красный сигнал светофора, непропуск пешеходов и нарушения правил пользования ремнями безопасности.

Из незаконного оборота изъято более 120 литров алкогольной продукции в магазинах на улицах Нижняя Черепанова, 11, Юности, 1, павильоне по улице Сульфатная, 1 и магазине торговой сети в селе Николо-Павловское по улице Новая.