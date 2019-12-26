В Свердловской области открылась первая лаборатория агробиотехнологии на базе школы
В Свердловской области открыта первая научно-учебная лаборатория для изучения агробиотехнологии школьниками, сообщает Департамент информационной политики региона.
Она была создана на базе школы № 7 в селе Патруши в рамках национального проекта «Образование». Дети в лаборатории могут заниматься изучением биотехнологий, генетики и роботизированной техники. На оснащение было потрачено 12 миллионов рублей.
Организаторы проекта считают, что это позволит подготовить для области агробиотехнологий высококвалифицированных специалистов.
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что проект направлен на развитие образовательных учреждений в селах.
Именно на плечи ребят из этих школ в будущем ляжет задача по обеспечению продовольственной безопасности не только Свердловской области, но и всей страны. Я благодарен Российской академии наук за поддержку нашего проекта, сказал он.
В лаборатории разместили оборудование для микроклонального размножения растений с современными микроскопами и камерами роста. Также на пришкольном участке планируется создать теплицу для выращивания различных культур. Более того, в будущем начнутся занятия по робототехнике.
Первые проекты в рамках работы лаборатории были презентованы школьниками сегодня. Более того, научный руководитель проекта «Агрокуб», заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин и преподаватель факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Ксения Чусовитина провели первое занятие по микроклональному размножению для учеников.