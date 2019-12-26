В Свердловской области открылась первая лаборатория агробиотехнологии на базе школы

Она была создана на базе школы № 7 в селе Патруши в рамках национального проекта «Образование». Дети в лаборатории могут заниматься изучением биотехнологий, генетики и роботизированной техники. На оснащение было потрачено 12 миллионов рублей.

Организаторы проекта считают, что это позволит подготовить для области агробиотехнологий высококвалифицированных специалистов.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что проект направлен на развитие образовательных учреждений в селах.

Именно на плечи ребят из этих школ в будущем ляжет задача по обеспечению продовольственной безопасности не только Свердловской области, но и всей страны. Я благодарен Российской академии наук за поддержку нашего проекта, сказал он.

В лаборатории разместили оборудование для микроклонального размножения растений с современными микроскопами и камерами роста. Также на пришкольном участке планируется создать теплицу для выращивания различных культур. Более того, в будущем начнутся занятия по робототехнике.