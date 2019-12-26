В Уфе экс-полицейских приговорили к шести и семи годам за изнасилование своей коллеги

И девушку, и ее коллег уволили из ОВД. Выяснилось, что в момент совершения преступления потерпевшая выпивала с коллегами на рабочем месте. Как пишет издание, свидетели утверждали, что за несколько недель до происшествия девушка приставала к мужчинам на ведомственном мероприятии в состоянии алкогольное опьянения. Также они рассказали, что после изнасилования девушка пришла на работу в хорошем настроении. Один из осужденных сделал ей замечание по работе, вечером она написала заявление об изнасиловании.