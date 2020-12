Администрация Екатеринбурга обвиняет свердловских бизнесменов в захвате земли

Администрация Екатеринбурга написала обращение в прокуратуру из-за незаконного захвата земельного участка.

По мнению представителей муниципалитета, владельцы организации «Малышева 73» возвели самовольные постройки на берегу озера Шарташ. Общая площадь земель, занятых предпринимателями, составляет около одного гектара. Согласно документации, на участке размещается зона отдыха, предназначенная для общественного посещения, пишет 66.ru. Соощбается, что коттеджи возвели вблизи участка, который сдавался в аренду компании «Рост» в 2007 году. Однако на текущий момент данная договоренность утратила силу и контракт с фирмой расторгнут. Напомним, мэрия Нижнего Тагила обратилась в ФССП для приведения в исполнение решения суда в отношении дома-маяка на берегу Тагильского пруда. Собственнику присудили снести несколько построек, так как они выходят за границы участка. В Нижнем Тагиле мэрия привлечет приставов для сноса незаконных строений у дома-маяка

