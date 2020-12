На Урале школьница в подарок к Новому году получила гимнастический мяч от Путина

В Екатеринбурге школьница Анжелика получила в подарок на Новый год от президента РФ Владимира Путина гимнастический мяч.

Мяч необходим девочке для занятий в спортивной школе. Письмо президенту Анжелика вместе с мамой написала в преддверии праздничных каникул, сообщает «КП-Екатеринбург». Узнав о подарке, я была очень рада – вскочила с постели, прыгала по всему дому, рассказала девочка. По ее словам, подарок поможет в тренировках. В дальнейшем школьница должна будет выступить с номером, используя гимнастический мяч, который ей от президента передал детский омбудсмен Игорь Мороков. Напомним, семьи с детьми до 7 лет получили «скромный подарок» от Владимира Путина к Новому году в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка. Семьи с детьми до 7 лет получат «скромный подарок» от Владимира Путина к Новому году

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter