На Урале школьница в подарок к Новому году получила гимнастический мяч от Путина

Мяч необходим девочке для занятий в спортивной школе. Письмо президенту Анжелика вместе с мамой написала в преддверии праздничных каникул, сообщает «КП-Екатеринбург».
Узнав о подарке, я была очень рада – вскочила с постели, прыгала по всему дому, рассказала девочка.
По ее словам, подарок поможет в тренировках. В дальнейшем школьница должна будет выступить с номером, используя гимнастический мяч, который ей от президента передал детский омбудсмен Игорь Мороков.
Напомним, семьи с детьми до 7 лет получили «скромный подарок» от Владимира Путина к Новому году в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка.