На Урале школьница в подарок к Новому году получила гимнастический мяч от Путина

На Урале школьница в подарок к Новому году получила гимнастический мяч от Путина

Сегодня, 20:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге школьница Анжелика получила в подарок на Новый год от президента РФ Владимира Путина гимнастический мяч.

Мяч необходим девочке для занятий в спортивной школе. Письмо президенту Анжелика вместе с мамой написала в преддверии праздничных каникул, сообщает «КП-Екатеринбург».

Узнав о подарке, я была очень рада – вскочила с постели, прыгала по всему дому, рассказала девочка.

По ее словам, подарок поможет в тренировках. В дальнейшем школьница должна будет выступить с номером, используя гимнастический мяч, который ей от президента передал детский омбудсмен Игорь Мороков.

Напомним, семьи с детьми до 7 лет получили «скромный подарок» от Владимира Путина к Новому году в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка.

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Екатеринбург
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