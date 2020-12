В Нижнем Тагиле школа №85 будет открыта для посещения после новогодних каникул, сообщает пресс-служба администрации города.

В здании школы завершился капитальный ремонт, было доставлено современное оборудование и построен новый стадион. Как отметил глава города Владислав Пинаев, в учреждении современное пространство, отвечающее требованиям нацпроекта «Образование», создано для 500 учеников. Photo: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, летом проходил завершающий этап чернового ремонта СОШ № 85 в Нижнем Тагиле, а в ноябре ремонтные работы вышли на финишный этап. «В конце года будет сдана»: Владислав Пинаев о ремонте школы № 85 в Нижнем Тагиле

