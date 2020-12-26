Смерть девочки на горке и собака в помойке. Итоги дня в Свердловской области

25 декабря вечером в Нижнем Тагиле на Старателе восьмилетняя девочка погибла, катаясь с железной горки на санках. По данному факту прокуратура проводит доследственную проверку и опрашивает свидетелей. Предварительно, смерть не носит криминального характера, это несчастный случай. Девочка пошла с бабушкой в магазин, но попросилась покататься на горке. По версиям очевидцев девочка сломала шею, другие утверждают, что она задохнулась из-за обмотавшейся вокруг шеи веревки от санок.