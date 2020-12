Смерть девочки на горке и собака в помойке. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 26 декабря в Свердловской области.

25 декабря вечером в Нижнем Тагиле на Старателе восьмилетняя девочка погибла, катаясь с железной горки на санках. По данному факту прокуратура проводит доследственную проверку и опрашивает свидетелей. Предварительно, смерть не носит криминального характера, это несчастный случай. Девочка пошла с бабушкой в магазин, но попросилась покататься на горке. По версиям очевидцев девочка сломала шею, другие утверждают, что она задохнулась из-за обмотавшейся вокруг шеи веревки от санок. Бабушка отошла в магазин: в Нижнем Тагиле пройдет проверка гибели девочки на горке Под Нижним Тагилом на Серовском тракте произошло массовое ДТП. Водитель Kia Rio врезался в два автомобиля. «ВАЗ 2111» остановился на перекрестке, чтобы пропустить машины, в него сзади врезалась иномарка, после чего ее отбросило на «Фольксваген Поло». Предварительно установлено, что водитель «Киа Рио» не соблюдал безопасную дистанцию и не учел погодные условия. В ДТП пострадавших нет. Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП В Нижнем Тагиле неизвестные повредили гирлянду в световом шаре в ледовом городке у Драматического театра. Вандалы испортили часть светового освещения, которое стоило городу 13 миллионов рублей. Городок официально открылся вчера, 25 декабря. В Нижнем Тагиле вандалы повредили световой шар в ледовом городке у Драмтеатра В Екатеринбурге в морозы в мусорку выкинули той-терьера со сломанной лапой. Волонтеры случайно нашли его 25 декабря. Они отмечают, что собакой хозяева не занимались: она сильно истощенна и не доверяет людям. Животному дали кличку Гринч и направили к ветеринарам, которые диагностировали «внутрисуставной перелом». Затем пес отправился в приют для животных. В Екатеринбурге той-терьера со сломанной лапой хозяева выкинули в мусорку в морозы

