Смерть девочки на горке и собака в помойке. Итоги дня в Свердловской области

Смерть девочки на горке и собака в помойке. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:11ОбществоPhoto: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях за 26 декабря в Свердловской области.

25 декабря вечером в Нижнем Тагиле на Старателе восьмилетняя девочка погибла, катаясь с железной горки на санках. По данному факту прокуратура проводит доследственную проверку и опрашивает свидетелей. Предварительно, смерть не носит криминального характера, это несчастный случай. Девочка пошла с бабушкой в магазин, но попросилась покататься на горке. По версиям очевидцев девочка сломала шею, другие утверждают, что она задохнулась из-за обмотавшейся вокруг шеи веревки от санок.

Под Нижним Тагилом на Серовском тракте произошло массовое ДТП. Водитель Kia Rio врезался в два автомобиля. «ВАЗ 2111» остановился на перекрестке, чтобы пропустить машины, в него сзади врезалась иномарка, после чего ее отбросило на «Фольксваген Поло». Предварительно установлено, что водитель «Киа Рио» не соблюдал безопасную дистанцию и не учел погодные условия. В ДТП пострадавших нет.

В Нижнем Тагиле неизвестные повредили гирлянду в световом шаре в ледовом городке у Драматического театра. Вандалы испортили часть светового освещения, которое стоило городу 13 миллионов рублей. Городок официально открылся вчера, 25 декабря.

В Екатеринбурге в морозы в мусорку выкинули той-терьера со сломанной лапой. Волонтеры случайно нашли его 25 декабря. Они отмечают, что собакой хозяева не занимались: она сильно истощенна и не доверяет людям. Животному дали кличку Гринч и направили к ветеринарам, которые диагностировали «внутрисуставной перелом». Затем пес отправился в приют для животных.

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