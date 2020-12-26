Тагильчанка-активистка создала петицию против сноса исторического здания на Урале

Она создала петицию на платформе change.org, которая призывает сохранить здание ПРОМЭКТ. Его хотят снести и построить на этом месте два высотных здания. Маргарита считает, что снос исторической конструкции изменит «архитектурный ансамбль» комплекса домов, расположенного в районе Сенной площади, а также, по мнению активистов, некачественная застройка «недопустима» в историческом центре города.