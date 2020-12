Тагильчанка-активистка создала петицию против сноса исторического здания на Урале

Активистка Маргарита Мурзина из Нижнего Тагила выступила за сохранение здания эпохи конструктивизма в Екатеринбурге, расположенного по адресу улица Декабристов, 20 и 20а.

Она создала петицию на платформе change.org, которая призывает сохранить здание ПРОМЭКТ. Его хотят снести и построить на этом месте два высотных здания. Маргарита считает, что снос исторической конструкции изменит «архитектурный ансамбль» комплекса домов, расположенного в районе Сенной площади, а также, по мнению активистов, некачественная застройка «недопустима» в историческом центре города. Екатеринбург по праву считается заповедником и столицей советского конструктивизма, однако каждый новый снос исторический зданий приближает его к потере этого званияотметила активистка. Она, вместе с другими общественниками, направила заявление в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о признании сооружения памятником архитектуры. Текущим генпланом строение было порекомендовано к включению в реестр объектов культурного наследия. По нашим данным, снос может начаться уже в новогодние праздники. подчеркнула Мурзина. Также на ситуацию обратил внимание блогер Илья Варламов в своем «Живом журнале». Он отметил, что активисты обратились к исполняющему обязанности мэра Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой остановить снос на 90 дней для того, чтобы областное управление госохраны ОКН смогло определить, какую ценность представляет здание. Я думаю, его решение покажет, каким он будет мэром и чего ждать Екатеринбургу,прокомментировал Илья Варламов. Напомним, в конце августа стало известно, что вместо здания аэровокзала Уктус в Екатеринбурге, который активисты требовали признать памятником архитектуры, появится автовокзал «Золотой». В Екатеринбурге не смогли спасти аэропорт Уктус от сноса ради «золотого» автовокзала

