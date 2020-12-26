В Нижнем Тагиле расширилась сеть уличного оповещения жителей

В текущем году охват информирования населения составил 97%. Это связано с установкой семи пунктов оповещения, которые появились на здании администрации Ленинского района, площади Славы, ФОК «Президентский», а также школах № 21, 25, 30 и 100. Пункты оповещения состоят из сирены, четырех громкоговорителей, резервного источника электропитания и блока управления.