В Нижнем Тагиле расширилась сеть уличного оповещения жителей

В Нижнем Тагиле расширилась сеть уличного оповещения жителей

Сегодня, 18:34ОбществоPhoto: pixabay
В Нижнем Тагиле продолжается модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения горожан, сообщает пресс-служба администрации города.

В текущем году охват информирования населения составил 97%. Это связано с установкой семи пунктов оповещения, которые появились на здании администрации Ленинского района, площади Славы, ФОК «Президентский», а также школах № 21, 25, 30 и 100. Пункты оповещения состоят из сирены, четырех громкоговорителей, резервного источника электропитания и блока управления.

В результате на сегодняшний день в Нижнем Тагиле и сельских населенных пунктах в местах, где наиболее массово скапливаются люди, установлено 34 сирены и 10 уличных пунктов оповещения.

То, что происходит расширение оповещения, по словам начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Мишина, повышает оперативность не только ликвидации ЧС, но и улучшает функцию об их оповещении.

Через громкоговорители транслировались напоминания о соблюдении правил безопасности в пожароопасный период,подчеркнул Мишин.

На установку нового оборудования в 2020 году из регионального бюджета было выделено 8,7 миллиона рублей.

Напомним, 22 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ходе создания комфортной городской среды в регионе. Он отметил, что благоустройство создает возможность для творчества и улучшает настроение граждан.

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