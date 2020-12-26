Владимир Литвиненко выступил за появление единого регулятора в энергетике

«Сегодня регулирование минерально-сырьевого комплекса со стороны государства оставляет желать лучшего. В правительстве нет единого центра, который вырабатывал бы понятные всем участникам рынка правила игры и следил бы за их выполнением. Контроль различных секторов, составляющих основу энергетики, возложен на различные министерства и ведомства. Координация между ними зачастую оставляет желать лучшего, поскольку они подчиняются четырем разным вице-премьерам. Это лишает нас мобильности в принятии решений, что негативно отражается на приросте запасов, коэффициенте извлечения нефти, низком КПД работы тепловых электростанций и так далее», - заявил Литвиненко.