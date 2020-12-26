Владимир Литвиненко выступил за появление единого регулятора в энергетике

Владимир Литвиненко выступил за появление единого регулятора в энергетике

Сегодня, 15:56ОбществоPhoto: forpost-sz.ru
Руководитель горного университета Санкт-Петербурга Владимир Литвиненко заявил, что без разумной централизации электроэнергетики Россия может потерять статус одного из лидеров на глобальном рынке.

Издание “Форпост Северо-Запад” сообщает, что с таким заявлением ректор Санкт-Петербургского горного университета выступил на заседании общественного совета Министерства энергетики. По мнению Литвиненко, только таким образом можно будет повысить эффективность работы добывающих и перерабатывающих предприятий. Но, чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо сделать объектом рыночного регулирования со стороны государства механизмы стратегического развития, а не бизнес.

Перед Правительством Российской Федерации на данный момент стоит наиболее важная задача по оптимизации механизмов стратегического развития и созданию необходимых условий для повышения устойчивости отрасли. По мнению Литвиненко, решить ее можно, если полномочия разных министерств и ведомств, составляющих основу отрасли, законодательно закрепить за одним вице-министром.

«Сегодня регулирование минерально-сырьевого комплекса со стороны государства оставляет желать лучшего. В правительстве нет единого центра, который вырабатывал бы понятные всем участникам рынка правила игры и следил бы за их выполнением. Контроль различных секторов, составляющих основу энергетики, возложен на различные министерства и ведомства. Координация между ними зачастую оставляет желать лучшего, поскольку они подчиняются четырем разным вице-премьерам. Это лишает нас мобильности в принятии решений, что негативно отражается на приросте запасов, коэффициенте извлечения нефти, низком КПД работы тепловых электростанций и так далее», - заявил Литвиненко.

Владимир Литвиненко подчеркнул, что приступить к работам по разумной централизации всей отрасли электроэнергетики необходимо незамедлительно.

В результате в правительстве должны появиться вертикали рыночного регулирования ТЭК. Если этого не сделать, Российская Федерация может лишиться статуса лидера на глобальном энергетическом рынке, а результатом станет сокращение значительной части экспортных доходов в федеральный бюджет.

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