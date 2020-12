В связи с наступлением холодов и обильным снегопадом водителям следует принять меры предосторожности, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Водителям автомобилей рекомендуется отказаться от дальних поездок, либо воспользоваться железнодорожным транспортом. Находясь за рулем следует обратить внимание на погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Кроме того, лучше избегать резких маневров и экстренного торможения. Напомним, на трассе под Нижним Тагилом водитель Kia Rio не учел погодные условия, не выдержал безопасную дистанцию и устроил массовое ДТП. Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

