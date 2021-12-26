Домик «Савы» из мультфильма про Винни-Пуха появился в ледовом городке в Тагиле

Сказочных героев из мультфильма про Винни-Пуха построили к новому году рабочие в ледовом городке на Театральной площади в Нижнем Тагиле.

Заканчивается строительство ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле. Официальное открытие главной елки города состоится 27 декабря. В этом году одной из тем для оформления стали герои «Союзмультфильма» в честь 85-летия студии. Большая композиция посвящена мультфильму про Винни-Пуха и его героям. Через дорогу от Драмтеатра расположился резной сказочный лес из деревьев и кустов с подсветкой, фигурки главного героя и совы. Мне и детям больше всего понравилась именно эта композиция, особенно ледяной домик с надписью «Сава» и знаменитой надписью «Прашу падергат…», рассказала подписчица редакции TagilCity.ru. Фото: TagilCity.ru Напомним, новые украшения были закуплены администрацией Нижнего Тагила для оформления центра города. На спуске к фонтану установили гирлянду «звездное небо» и светодиодное дерево, а вдоль проспекта Ленина расположились 108 светящихся декоративных фонарей. «Звездное небо» и светодиодное дерево украсили центр Тагила к новому 2022 году

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter