«Незавозные» случаи заражения «Омикрона» впервые зарегистрировали в России

«Незавозные» случаи заражения «Омикрона» впервые зарегистрировали в России
«Незавозные» случаи заражения «Омикрона» впервые зарегистрировали в России
Сегодня, 12:18ОбществоФото: Минздрав РФ
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о первых «незавозных» случаях заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» в стране.

Над регионами России нависла новая угроза. Это новый штамм коронавируса «Омикрон», о патогенности которого на днях рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

По словам ученого, новый болезнетворный организм лучше адаптируется к окружающей его среде и распространяется среди людей быстрее, чем все его предшественники, в том числе смертоносная «Дельта». А значит стоит ждать большого числа заражений среди невакцинированных.

25 декабря о распространении «Омикрона» высказался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он сообщил, что ведомством проводится анализ текущей ситуации, связанной с заболеваемостью населения. Зарегистрированы первые «незавозные» случаи заражения «африканским» штаммом B.1.1.529.

Об «Омикроне» стало известно в конце осени этого года. Собой он представляет коронавирус-мутант, который по версии ученых устойчив к антителам в крови организма человека. Источником появления штамма мог стать житель Южно-Африканской Республики с плохим иммунитетом. Оттуда зараза стала расползаться по другим странам мира. Оказалась она и в России, сообщает агентство РИА.

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