«Незавозные» случаи заражения «Омикрона» впервые зарегистрировали в России

Об «Омикроне» стало известно в конце осени этого года. Собой он представляет коронавирус-мутант, который по версии ученых устойчив к антителам в крови организма человека. Источником появления штамма мог стать житель Южно-Африканской Республики с плохим иммунитетом. Оттуда зараза стала расползаться по другим странам мира. Оказалась она и в России, сообщает агентство РИА.