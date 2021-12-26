Организация-иноагент в Екатеринбурге провела пикет против установки барельефа Сталина

Общественники обращались к министру обороны Сергею Шойгу, командующему войсками ЦВО Александру Лапину, главе штаба ЦВО Михаилу Теплинскому, полпреду Владимиру Якушеву, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову. Они считают, что такие вопросы просто так продвигать в жизнь нельзя, а следует выносить на общее обсуждение свердловчан. Ведь во время репрессий в годы правления Сталина погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Многих из них сгубили анонимные письма.