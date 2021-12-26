Поликлиники в Екатеринбурге остались без вакцины от коронавируса «КовиВак»

По сообщению портала Е1, о проблеме известно еще с августа этого года. Именно тогда начались перебои с поставками вакцины в Свердловскую область, сообщила на условиях анонимности заведующая одной из поликлиник Екатеринбурга. Региональный минздрав по этому поводу внятно ничего не объясняет, поэтому пациентов, которым не подходят по показаниям врачей «Спутник V» и «Спутник Лайт», ориентируют на другой вид вакцины, «Эпивак».