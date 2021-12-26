Поликлиники в Екатеринбурге остались без вакцины от коронавируса «КовиВак»

Поликлиники в Екатеринбурге остались без вакцины от коронавируса «КовиВак»
Поликлиники в Екатеринбурге остались без вакцины от коронавируса «КовиВак»
Сегодня, 09:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В поликлинике Екатеринбурга рассказали о проблемах с поставками российской вакцины от коронавируса «КовиВак».

В поликлиники Екатеринбурга прекратились поставки вакцины от коронавируса, которой можно прививаться больным с хроническими и тяжелыми заболеваниями. Называется она «КовиВак», разработчиком и производителем является научный центр исследований иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

По сообщению портала Е1, о проблеме известно еще с августа этого года. Именно тогда начались перебои с поставками вакцины в Свердловскую область, сообщила на условиях анонимности заведующая одной из поликлиник Екатеринбурга. Региональный минздрав по этому поводу внятно ничего не объясняет, поэтому пациентов, которым не подходят по показаниям врачей «Спутник V» и «Спутник Лайт», ориентируют на другой вид вакцины, «Эпивак».

По словам медика, с поставками «КовиВак» в Екатеринбург проблема возникла почти сразу, как только вакцину запустили в массовое производство. Ежемесячные поставки в город были ограниченными, по две тысячи доз. С августа их нет вовсе. И так происходит в других регионах России, но выход из положения есть.

Региональный Центр медпрофилактики рекомендует нуждающимся пациентам обратиться в поликлинику по месту прописки, написать заявление на имя главного врача, и приложить справку от терапевта с объяснением показаний именно в пользу вакцины «КовиВак», а не какой-то другой.

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