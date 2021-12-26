Цены на такси в Екатеринбурге в предновогодние дни резко выросли

Екатеринбург оказался в эпицентре нового ценового скачка. Правда, на этот раз отличились не спекулянты, а таксопарки. Тариф по городу увеличился в два раза.

Предновогодняя толкучка на рынках и в магазинах в разгаре. Свердловчане спешат как можно скорее затариться, чтобы не упустить время на подготовку к самому любимому семейному празднику. По сообщениям горожан в соцсетях, вчера днем по центру Екатеринбурга было невозможно проехать. Движение транспорта вязло в пресловутых пробках. И если раньше одна поездка от Центрального стадиона до Главпочтамта на такси обходилась в 120-150 рублей, то в субботу — уже 380 рублей. Добраться от «Гринвича» до Академического в «базарный день» стоило 365 рублей, а обратном направлении — уже 570 рублей. И таких примеров десятки. Жители Екатеринбурга возмущены.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter