Цены на такси в Екатеринбурге в предновогодние дни резко выросли

Цены на такси в Екатеринбурге в предновогодние дни резко выросли
Цены на такси в Екатеринбурге в предновогодние дни резко выросли
Сегодня, 09:11ОбществоФото: pixabay.com
Екатеринбург оказался в эпицентре нового ценового скачка. Правда, на этот раз отличились не спекулянты, а таксопарки. Тариф по городу увеличился в два раза.

Предновогодняя толкучка на рынках и в магазинах в разгаре. Свердловчане спешат как можно скорее затариться, чтобы не упустить время на подготовку к самому любимому семейному празднику.

По сообщениям горожан в соцсетях, вчера днем по центру Екатеринбурга было невозможно проехать. Движение транспорта вязло в пресловутых пробках. И если раньше одна поездка от Центрального стадиона до Главпочтамта на такси обходилась в 120-150 рублей, то в субботу — уже 380 рублей. Добраться от «Гринвича» до Академического в «базарный день» стоило 365 рублей, а обратном направлении — уже 570 рублей.

И таких примеров десятки. Жители Екатеринбурга возмущены.

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