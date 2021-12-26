В Свердловской области за сутки 564 человека заболели коронавирусом и 29 умерли

Остаются в стационарах 2560 человек. Из общего числа госпитализированных 457 пациентов сейчас в тяжелом состоянии. Из них 288 в реанимации, в том числе 224 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По региону на 26 декабря зафиксировано еще 29 смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 9 268 человек.