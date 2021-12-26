Владельца кафе в Нижнем Тагиле оштрафовали за антисанитарию

Из материалов административного дела следует, что вопросы возникли к содержанию производственных и подсобных помещений, сообщает Новый Город. Приготовление кулинарных блюд осуществлялось на складе, по соседству с хранящимися там кухонной утварью, тележками, банками, старым оборудованием. Мясной, холодный, овощной цеха — отсутствуют. Необходимой бытовой техники, например, для подогрева блюд, тоже не оказалось. А пищу сотрудники кафе и вовсе хранили в ведрах из-под пищевых продуктов.