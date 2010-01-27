Эксперты подсчитали, в каких банках уральцы предпочли хранить укрепляющийся рубль

Как сообщает отдел по связям с общественностью УБРиР, авторы рейтинга в «Эксперт-Урале» проанализировали размеры средств населения в отечественной валюте в период укрепления рубля, с февраля до декабря 2009 года. Самый большой объем привлеченных в рублях сбережений частных клиентов находится на депозитах УБРиР. За 10 месяцев прошлого года – на 1 декабря 2009 года - портфель срочных рублевых вкладов банка вырос на 58%, достигнув 23 млрд. 197 млн. рублей. В результате банк стал лидером рейтинга, заняв 1 место среди 25 представителей финансового рынка УрФО.