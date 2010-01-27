Комплексный инвестиционный план развития г. Нижний Тагил сегодня будет представлен в Москве
27 января 2010, 20:09ОбществоArtem
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Сегодня в Москве в министерстве регионального развития РФ будут представлены перспективные концепции развития трех уральских моногородов, которые могут рассчитывать на федеральную поддержку - Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Асбеста.
В частности, тагильчане представят комплексный инвестиционный план развития Нижнего Тагила до 2015 года. Для проведения презентации в Москву вылетели Глава города Валентина Исаева, заместители главы Администрации города Юрий Кузнецов и Андрей Ларин.
В инвестиционный план вошли 26 проектов на общую сумму 230 миллиардов рублей, предусматривающих, в частности, создание химического кластера на базе «Уралхимпласта», Уральского индустриального парка, индустриальной ландшафтной зоны «Демидов-парк», агропромышленного комплекса «Усть-Утка», и другие. При успешном осуществлении вошедших в документ проектов в городе должно появиться более 37 тысяч новых рабочих мест.
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