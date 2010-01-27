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Комплексный инвестиционный план развития г. Нижний Тагил сегодня будет представлен в Москве
Сюжеты:
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Комплексный инвестиционный план развития г. Нижний Тагил сегодня будет представлен в Москве

27 января 2010, 20:09ОбществоArtem
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