Комплексный инвестиционный план развития г. Нижний Тагил сегодня будет представлен в Москве

В частности, тагильчане представят комплексный инвестиционный план развития Нижнего Тагила до 2015 года. Для проведения презентации в Москву вылетели Глава города Валентина Исаева, заместители главы Администрации города Юрий Кузнецов и Андрей Ларин.

В инвестиционный план вошли 26 проектов на общую сумму 230 миллиардов рублей, предусматривающих, в частности, создание химического кластера на базе «Уралхимпласта», Уральского индустриального парка, индустриальной ландшафтной зоны «Демидов-парк», агропромышленного комплекса «Усть-Утка», и другие. При успешном осуществлении вошедших в документ проектов в городе должно появиться более 37 тысяч новых рабочих мест.