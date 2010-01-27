В г. Нижний Тагил задержаны два серийных преступника

Заявления о преступлениях, похожих как близнецы, стали поступать в милицию с ноября прошлого года. Проанализировав механизм совершения злодеяний, оперативники пришли к выводу, что злоумышленник потенциальную жертву присматривает на рынке «Феникс».

Следя за женщинами, сделавшими покупки, он, находясь неподалеку, заглядывая через плечо, узнавал о количестве денег в их кошельках и провожал до ближайшей арки или подъезда, где нападал сзади и вырывал сумку из рук. Почти все жертвы, в силу своего возраста и неожиданности происходящего, толком не успевали рассмотреть нападавшего, поэтому, чтобы составить субъективный портрет преступника, информацию пришлось собирать по крупицам.

Нашлась в Нижнем Тагиле своя «Мисс Марпл», которая бескорыстно взялась помочь сыщикам в поимке преступника и оперативники предприняли попытку поймать грабителя, что называется на «живца». Несколько дней под бдительным контролем милиционеров хорошо одетая пожилая «покупательница» пыталась привлечь внимание грабителя, но, к сожалению, эти попытки не увенчались успехом.

По полученным от потерпевших приметам были проверены всевозможные оперативные учёты, отобран круг лиц, которые могли быть причастны к совершению нападений. В ходе отработки имеющихся данных по подозрению в совершении серии грабежей был задержан ранее судимый 28-летний житель района. Неработающий мужчина во время предварительного следствия находился под подпиской о невыезде, подозревался же он в мошенничестве, так что его личность хорошо знакома правоохранителям.

В настоящее время серийный грабитель арестован, установлена его причастность к совершению 11 аналогичных преступлений. Также на прошлой неделе сотрудниками ОВД по Дзержинскому району задержана мошенница, которая, представляясь сотрудницей водоканала или судебным приставом, самовольно взимала с пенсионеров долги за коммунальные услуги.

Предприимчивая молодая женщина ранее распространяла медицинские аппараты и имела достаточно обширную клиентскую базу, которую решила использовать в личных целях. Таким образом, мошенница хорошо знала, где проживают пожилые пары и одинокие пенсионеры.

Используя квитанции, оставленные в подъездах сотрудниками ЖЭУ, она легко вычисляла должников и наведывалась к ним в гости. Для убедительности злоумышленница брала с собой приятеля, который играл роль стража порядка или сослуживца.

Застигнутые врасплох должники под натиском неоспоримых аргументов, таких как: «Зачем вам морозиться, в очередях стоять, и т.д...» платили по счёту.