В г. Нижний Тагил жителям блокадного Ленинграда вручены памятные медали

76 тагильчан, которые пережили 900 блокадных дней и ночей, получили из рук руководителей градообразующего предприятия и муниципалитета памятные медали, учрежденные правительством Санкт-Петербурга в прошлом году в честь юбилея со дня освобождения Ленинграда.

Всего в Нижнем Тагиле сегодня проживают 84 ветерана, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Восемь героев не смогли приехать на встречу по состоянию здоровья. Им памятную награду вручат на дому.