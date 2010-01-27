В г. Нижний Тагил жителям блокадного Ленинграда вручены памятные медали
27 января 2010, 20:18ОбществоArtem
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Заместитель Главы Администрации г. Нижний Тагил Вячеслав Погудин и директор ОАО «НТМК» по социальным вопросам Олег Санжанов провели прием, посвященный 66-ой годовщине со дня освобождения Ленинграда от блокады.
76 тагильчан, которые пережили 900 блокадных дней и ночей, получили из рук руководителей градообразующего предприятия и муниципалитета памятные медали, учрежденные правительством Санкт-Петербурга в прошлом году в честь юбилея со дня освобождения Ленинграда.
Всего в Нижнем Тагиле сегодня проживают 84 ветерана, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Восемь героев не смогли приехать на встречу по состоянию здоровья. Им памятную награду вручат на дому.
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