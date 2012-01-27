Акция «Протяни руку помощи» прошла в Нижнем Тагиле
27 января 2012, 08:56Общество
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27 января будут подведены итоги благотворительной акции «Протяни руку помощи».
Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Свердловской области, сборблаготворительной помощи проходил с 16 по 23 января 2012 г.в микрорайоне Рудника им. III Интернационала. Все собранные вещи сегоднябудут переданы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В акции приняли участие школьники и их родители.
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