Акция «Протяни руку помощи» прошла в Нижнем Тагиле

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Свердловской области, сборблаготворительной помощи проходил с 16 по 23 января 2012 г.в микрорайоне Рудника им. III Интернационала. Все собранные вещи сегоднябудут переданы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.