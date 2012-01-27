Александр Мишарин официально вернется к работе 6 февраля

Глава государства подписал указ № 107 «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2011 г. № 1596 «О временном исполнении обязанностей губернатора Свердловской области».

Согласно тексту документа, указ вступает в силу с 6 февраля 2012 года.