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Американцы, откормив себя, доводят до ожирения окружающих животных (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Американцы, откормив себя, доводят до ожирения окружающих животных (ВИДЕО)

27 января 2012, 17:22Общество
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