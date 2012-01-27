Американцы, откормив себя, доводят до ожирения окружающих животных (ВИДЕО)
27 января 2012, 17:22Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Youtube появилось видео с толстой белкой, которая не может вылезти из кормушки.
То ли она до такой степени объелась, то ли ей тяжело двигаться из-за лишнего веса, но в глазах белочки отчетливо читается отчаяние и желание убежать. Видео снял американский мальчик, который пошел подсыпать еду в кормушку для белок.
Напомним, ожирение у животных-питомцев человека сейчас является одной из самых серъезных проблем ветеринаров всего мира. Животные, чей организм не приспособлен к потреблению такого количества пищи и гиподинамии, начинают резко толстеть.
Ветеринары настоятельно рекомендуют нерадивым хозяевам подумать о здоровье своих питомцев и посадить их на принудительную диету, пока такой режим питания не привел печальным последствиям.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей