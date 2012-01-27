Американцы, откормив себя, доводят до ожирения окружающих животных (ВИДЕО)

То ли она до такой степени объелась, то ли ей тяжело двигаться из-за лишнего веса, но в глазах белочки отчетливо читается отчаяние и желание убежать. Видео снял американский мальчик, который пошел подсыпать еду в кормушку для белок.

Напомним, ожирение у животных-питомцев человека сейчас является одной из самых серъезных проблем ветеринаров всего мира. Животные, чей организм не приспособлен к потреблению такого количества пищи и гиподинамии, начинают резко толстеть.

Ветеринары настоятельно рекомендуют нерадивым хозяевам подумать о здоровье своих питомцев и посадить их на принудительную диету, пока такой режим питания не привел печальным последствиям.