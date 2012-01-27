Губернатор Свердловской области поздравил жителей с праздником

«Сегодня мы отмечаем памятную дату в истории нашей страны – День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда – это важнейшая глава в истории Великой Отечественной войны, в истории России. Она рассказывает нам и нашим потомкам о героическом подвиге россиян, несгибаемой воле к победе, готовности к самопожертвованию.

900 дней и ночей длилась осада Ленинграда, город на Неве жил и боролся с врагом в условиях жесточайшей изоляции, без продуктов, тепла и электричества. На осаждённый Ленинград были обрушены десятки тысяч авиабомб и артиллерийских снарядов, но северная столица России не покорилась врагу. Ленинградцы показали пример мужества, героизма и истинного патриотизма, на котором и впредь будет воспитываться российская молодежь. В год, который указом Президента России объявлен Годом истории, это имеет особое значение.

В рядах войск, освобождавших город на Неве от блокады, было немало и наших соотечественников. Тысячи ленинградцев были эвакуированы на Урал, здесь же нашли надежный приют уникальные коллекции Эрмитажа. Поэтому мы чувствуем свою непосредственную причастность к этому героическому подвигу.

Сегодня в Свердловской области проживает более 560 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это люди, которые пережили все лишения и тяготы блокады. Мы помним подвиг, ценим мужество и героизм всех, кто отдал жизнь и здоровье, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. Мы стремимся обеспечить «блокадникам» и всем ветеранам Великой Отечественной войны достойный уровень жизни», - сказано в обращении губернатора.

Отметим, социальная политика Свердловской области в соответствии с задачами, поставленными Александром Мишариным, в значительной степени сосредоточена на поддержке ветеранов, людей пожилого возраста. В регионе уже второй год работает программа «Старшее поколение», которая призвана повысить качество и доступность медицинской помощи и социальных услуг для пожилых свердловчан. В минувшем году по поручению губернатора введена система единовременных выплат ветеранам – к Дню Победы, к Дню пожилого человека. В минувшем году в Свердловской области принят и начал работать закон, согласно которому участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособие на капитальный ремонт жилья. На эти цели в бюджете заложены свыше 100 миллионов рублей.

В эти дни в Свердловской области стартует Месячник защитников Отечества, цель которого – обеспечить преемственность поколений, выразить уважение ветеранам и тем, чья судьба была связана с военной службой и обороной страны, кто сегодня выполняет воинский долг, рассказать молодому поколению о воинских подвигах нашего народа.