Изменения в транспортной системе Нижний Тагил должен заметить уже летом

Напомним, администрация города сделала заказ на разработку транспортнойсхемы. Уже получена первая её часть – анализ загруженности перекрёстков.К середине февраля будет готова вторая часть – ситуация на улицах. А капрелю будет готова вся схема целиком, рассказал Анатолий Чусовитин.

Когда схема будет готова, возможно, её разместят в открытом доступе. Покрайней мере, часть этого объёмного документа. Никаких ответов навопросы о проблемах транспортной системы города разработчики схемы недадут.

Анализировать загруженность улиц и перекрёстков будут в муниципалитете. Ирешать, что делать с перегруженными участками будут исходя из наличияденег в бюджете. Где-то могут расширить улицу, где-то выйдут из ситуациис помощью дополнительного светофора.

Но главный интерес схема представляет с точки зрения реформированияобщественного транспорта, считает Анатолий Чусовитин. По результатаманализа пассажиропотока на некоторых маршрутах Газели будут заменять наавтобусы. Там, где слишком много людей и маршрутки не справляются.