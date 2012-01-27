Изменения в транспортной системе Нижний Тагил должен заметить уже летом
Об этом ИА «Все новости» рассказал председатель комитета по городскому хозяйству муниципалитета Анатолий Чусовитин.
Напомним, администрация города сделала заказ на разработку транспортнойсхемы. Уже получена первая её часть – анализ загруженности перекрёстков.К середине февраля будет готова вторая часть – ситуация на улицах. А капрелю будет готова вся схема целиком, рассказал Анатолий Чусовитин.
Когда схема будет готова, возможно, её разместят в открытом доступе. Покрайней мере, часть этого объёмного документа. Никаких ответов навопросы о проблемах транспортной системы города разработчики схемы недадут.
Анализировать загруженность улиц и перекрёстков будут в муниципалитете. Ирешать, что делать с перегруженными участками будут исходя из наличияденег в бюджете. Где-то могут расширить улицу, где-то выйдут из ситуациис помощью дополнительного светофора.
Но главный интерес схема представляет с точки зрения реформированияобщественного транспорта, считает Анатолий Чусовитин. По результатаманализа пассажиропотока на некоторых маршрутах Газели будут заменять наавтобусы. Там, где слишком много людей и маршрутки не справляются.
Чтобы вывести на линии автобусы, в апреле объявят конкурс средиперевозчиков. И к лету тагильчане уже должны почувствовать изменения всистеме общественного транспорта.
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