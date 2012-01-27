Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале
27 января 2012, 08:24Общество
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных выбросов в атмосферу продлено до вечера 27 января, сообщили в Свердловском Гидрометцентре.
«Предупреждение второй степени опасности», - уточнили синоптики.
В пятницу, 27 января, мощный антициклон сохранит свое влияние на погодуУрала. Ожидается малооблачная погода при слабом ветре, температуравоздуха ночью понизится до минус 20-25 градусов, в горах и низинах до25-30 градусов, днем будет 9,-14, в юго-западных районах 16-21 градусовниже нуля, сообщает официальныйпортал Екатеринбурга.
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